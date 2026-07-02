Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 33-jähriger Pedelecfahrer stürzt aufgrund präparierter Mulde - Polizei sucht Zeugen

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Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend (01.07.) kam es gegen 21:40 Uhr auf dem Bachsteg in Oberhausen-Sterkrade zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Pedelecfahrer verletzt wurde.

Der 33-Jährige war mit seinem Pedelec auf dem als Geh- und Radweg ausgewiesenen Bachsteg in Fahrtrichtung Bremener Straße unterwegs. Nach seinen Angaben geriet er mit dem Vorderrad in eine etwa 80 Zentimeter lange, 45 Zentimeter breite und rund 35 Zentimeter tiefe Mulde im unbefestigten Weg. Die Vertiefung war offenbar mit Stroh und Gras bedeckt und daher für den Fahrer nicht erkennbar. Dadurch kam er zu Fall und verletzte sich.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass die Mulde wahrscheinlich nicht natürlich entstanden war. Nach der Unfallaufnahme wurde die Vertiefung vor Ort durch die Einsatzkräfte aufgefüllt, um eine weitere Gefährdung von Verkehrsteilnehmenden zu verhindern.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die Hinweise zur Entstehung der Mulde geben können, sich unter der Telefonnummer 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

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