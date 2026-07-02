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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche sind in Oberhausen im Zeitraum vom 22.-28.06.2026 insgesamt drei Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall in Königshardt hebelten die Täter die verschlossene Haustür des Einfamilienhauses auf und betraten die Räume. Sie öffneten Schränke und Schubläden auf der Suche nach Beute.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin beim Technischen Sicherheitsberater der Polizei Oberhausen. Dieser Experte geht mit Ihnen alle Möglichkeiten durch, wie Sie Ihr Zuhause sicher machen können.

Nutzen Sie die Chance und machen Sie den Einbrechern das Leben schwer - unter der Telefonnummer: 0208-826-4511!

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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