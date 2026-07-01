Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Kind

Oberhausen (ots)

Am Montagmorgen (29.06.) ist es gegen 07:45 Uhr im Bereich der Baustelle an der Kreuzung Sternstraße/Kirchhofstraße in Oberhausen-Schmachtendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein siebenjähriger Junge verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kind allein auf dem Weg zur Grundschule an der Oranienstraße und wollte im Bereich der Baustelle die Kirchhofstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem schwarzen Klein-SUV.

Die Fahrerin soll zunächst angehalten und sich mehrfach entschuldigt haben. Anschließend entfernte sie sich jedoch von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder den Unfall polizeilich aufnehmen zu lassen. Die Mutter des Jungen brachte ihr Kind unmittelbar nach dem Unfall zur ärztlichen Behandlung.

Die bislang unbekannte Fahrerin wird wie folgt beschrieben:

weiblich

lange, lockige braune Haare

soll angegeben haben, Lehrerin zu sein

Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Klein-SUV gehandelt haben. Weitere Angaben, insbesondere zum Kennzeichen oder Fabrikat, liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet insbesondere die bislang nicht vernommene Zeugin, die den Unfall bemerkt und dem verletzten Kind geholfen haben soll, sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur bislang unbekannten Fahrzeugführerin machen können, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen telefonisch unter 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

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