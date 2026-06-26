Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall wegen Hitze?

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Oberhausen (ots)

Am Donnerstag (25.06.), gegen 13 Uhr, wurde die Polizei zu einem Unfall an der Concordiastraße / Duisburger Straße gerufen. Ein 61-Jähriger war auf der Concordiastraße in Richtung Duisburger Straße unterwegs und hatte die Absicht, nach links auf die Duisburger Straße abzubiegen. Dann soll dem Mann nach eigener Aussage aufgrund der hohen Temperaturen schwindelig geworden sein, er kam infolgedessen von der Fahrbahn ab - sein Fahrzeug kollidierte mit der dort stehenden Ampel. Durch die Wucht des Aufpralls lösten beide Airbags aus. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, half dem Mann aus dem Auto zu steigen. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt, die Straße von ausgelaufenen Betriebsmitteln des Fahrzeugs gereinigt werden. Die Ampel musste begutachtet und instandgesetzt werden.

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