Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 15-jähriger E-Scooter-Fahrer nach Kollision durch die Luft geschleudert - schwer verletzt

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Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend (17.06.) ist ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Postweg in Oberhausen schwer verletzt worden. Der Jugendliche wurde bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw durch die Luft geschleudert und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 15-Jährige gegen 21:15 Uhr den Gehweg des Postwegs entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung.

Als er zwischen geparkten Fahrzeugen auf den Fahrradschutzstreifen wechseln wollte, um seine Fahrt fortzusetzen, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 22-jährigen Fahrerin, die den Postweg in Fahrtrichtung abwärts befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jugendliche zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und anschließend mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Er wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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