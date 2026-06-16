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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen
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Oberhausen (ots)

In Oberhausen ist in der vergangenen Woche ein Wohnungseinbruch angezeigt worden (Zeitraum: 8. bis 14.06.2026).

In diesem Fall verschafften sich die Täter Zugang zur Wohnung im Mehrfamilienhaus und durchwühlten Schränke und Regale auf der Suche nach Wertgegenständen.

Die Polizei Oberhausen bietet zum Thema Schutz vor Wohnungseinbrechern die Unterstützung des Technischen Sicherheitsberaters an. Er kommt (für Sie kostenfrei) zu Ihnen nach Hause und berät über Möglichkeiten, die Fenster und Türen zusätzlich zu sichern. Auch für den kleinen Geldbeutel. Rufen Sie gern an und informieren Sie sich unter der Telefonnummer: 0208-826-4511

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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