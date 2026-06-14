POL-OB: Pressebericht "Inselfieber"

Oberhausen (ots) - Am Dienstag (09.06.) führte die Polizei auf der Buschhausener Straße in Höhe des Rhein-Herne-Kanals eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Zwei Fahrzeugführer stachen dabei besonders hervor. Beide waren in Fahrtrichtung der Duisburger Straße unterwegs und hatten es offenbar etwas eiliger als erlaubt. Um 09:59 Uhr wurde ein Pkw mit Oberhausener ...

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