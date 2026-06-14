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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pressebericht "Inselfieber"

Oberhausen (ots)

Ca. 22.000 Gäste besuchten in diesem Jahr bei windigem, zum Teil bedeckten, aber trockenem Wetter die Musikveranstaltung "Inselfieber". Bezogen auf die Besucherzahl verlief die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht verhältnismäßig ruhig. Insgesamt wurden neun Platzverweise ausgesprochen, drei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Zudem wurden 26 Strafverfahren eingeleitet. Die Hintergründe für die Strafverfahren waren in den meisten Fällen Körperverletzungsdelikte.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Leitstelle
Telefon: 0208/8260
E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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