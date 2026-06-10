Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (01.06,-07.06.) wurden der Polizei Oberhausen insgesamt sechs Wohnungseinbrüche angezeigt.

Freitagmorgen (05.06.), gegen 01:15 Uhr, wurden die Bewohner einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus durch ungewöhnliche Geräusche geweckt. Aus dem Schlafzimmer heraus nahmen sie ein lautes Knacken wahr. Als der 37-jährige Anwohner vorsichtig durch den Türspalt in den Flur blickte, bemerkte er den Lichtkegel einer Taschenlampe. Er schloss sich daraufhin gemeinsam mit seiner Partnerin und seinem Kind im Schlafzimmer ein und verständigte umgehend die Polizei über den Notruf.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte verließen die unbekannten Täter die Wohnung und flüchteten vermutlich über ein aufgehebeltes Badezimmerfenster in unbekannte Richtung. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeikräfte in der Nähe des Tatortes mehrere Handtaschen auffinden, die nach bisherigen Erkenntnissen aus der betroffenen Wohnung stammen. Zudem wurden Handschuhe sowie ein Schraubendreher sichergestellt, die möglicherweise von den Tätern zurückgelassen wurden.

Wie sich Wohnhäuser und Wohnungen noch wirksamer gegen Einbrüche schützen lassen, erläutern die Sicherheitsexperten der Polizei in kostenlosen und individuellen Beratungsgesprächen. Vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer: 0208-826-4511.

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