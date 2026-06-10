Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 10-Jähriger verletzt - Dooring-Unfall während der Radfahrprüfung

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Oberhausen (ots)

Am Dienstagvormittag (09.06.) kam es während einer Radfahrprüfung auf der Straße Am Flaßdieck zu einem Dooring-Unfall zum Nachteil eines Kindes. Hierbei wurde der Schüler leicht verletzt.

Bei den Radfahrprüfungen handelt es sich um eine Art Fahrradunterricht, der durch die Verkehrsunfallprävention der Polizei Oberhausen regelmäßig für Grundschulen angeboten wird. Einen solchen Unterricht führte ein Beamter der Unfallprävention am gestrigen Morgen in Königshardt durch. Hierbei wurden neuralgische Abbiegestellen durch freiwillige Eltern verpostet, was natürlich nicht zu einer absoluten Gefahrenfreiheit führt. Dies wurde einem mit einer Warnweste bekleideten 10-jährigen Schüler im Rahmen seiner Radfahrprüfung schmerzlich zum Verhängnis, der gegen 10:00 Uhr mit seiner Klasse die Fahrbahn der Straße Am Flaßdieck befuhr. Plötzlich öffnete eine 64-Jährige die Fahrertür ihres am Straßenrand geparkten Fahrzeugs, der der Schüler nicht mehr ausweichen konnte. Er kollidierte mit der Fahrzeugtür und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei Oberhausen appelliert: Die Gesundheit junger Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer ist maßgeblich von Ihrer Rücksichtnahme abhängig - schauen Sie daher lieber einmal mehr als einmal weniger, ob die Fahrbahn frei ist. Dies gilt natürlich insbesondere dann, wenn eine Radfahrprüfung gerade an Ihnen vorbei fährt.

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