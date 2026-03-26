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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei fahndet mit Fotos - versuchte schwere Brandstiftung

Oberhausen (ots)

Am Freitag (06.02.) zwischen 09:05 Uhr und 09:15 Uhr kam es in Oberhausen zu einer versuchten schweren Brandstiftung in einem Parkhaus, das unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen schoben zwei männliche, jugendliche Tatverdächtige einen Kinderwagen in das Treppenhaus des Parkhauses und setzten diesen dort in Brand.

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen auf den Fotos (siehe Link) machen?

https://polizei.nrw/fahndung/199085

Hinweise bitte via 0208/826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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