Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Person vermisst - Wer kann helfen?

Oberhausen (ots)

Wer kann Angaben zu einem möglichen Aufenthaltsort eines vermissten Mannes machen? Er hatte am 26.05. in den frühen Morgenstunden eine Notunterkunft in Oberhausen-Alstaden mit einer kurzen Verabschiedungsnotiz "Sorry, Danke für alles" verlassen. Später wurde sein Mobiltelefon am Rheinufer in Duisburg aufgefunden. Bisherige Ermittlungen zum Aufenthaltsort verliefen ergebnislos.

Zu den Fotos im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/170975

Können Sie Hinweise geben? Tel.: 0208 / 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell