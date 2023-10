Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Vermisstenfahndung nach Jugendlicher

Oberhausen (ots)

Die Vermisste wurde am 24.10.2023, gegen 19:15 Uhr von den Eltern vermisst gemeldet, nachdem sie nicht, wie vereinbart, von der Schule zurückkehrte.

Ein Mitschüler gab glaubhaft an, sie am 25.10.2023 gegen 10:00 Uhr in Oberhausen-Holten, dortiger Markt, in Begleitung zweier junger Männer gesehen zu haben. Das Verhältnis habe vertraut gewirkt.

Die Vermisste hat Bezüge nach Duisburg. Weiterhin hält sie sich regelmäßig an Bahnhöfen auf. Hier wurde unter anderem konkret der Duisburger Hauptbahnhof sowie der Gelsenkirchener Hauptbahnhof benannt.

Fotos sowie weitere Angaben finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/118679

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Melden Sie sich mit Hinweisen bitte beim KK11 unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell