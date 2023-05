Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Personenfahndung nach Vergewaltigung

Oberhausen (ots)

In den Abendstunden des 03.09.2022 hielt sich die damals 15-jährige Oberhausenerin in Begleitung einer Freundin und dem späteren Tatverdächtigen im Park zwischen Bero Zentrum und dem Gebäude des Caritasverbandes an der Concordia Straße auf. Der nun gesuchte Tatverdächtige lockte die 15-Jährige in einen abgesonderten Bereich des Parks. Hier kommt es dann zu einem Sexualdelikt zum Nachteil der 15-Jährigen. Die bisherigen Ermittlungen führen zu einem Bild des Tatverdächtigen aus einem nahgelegenen Kiosk.

Wer kennt diesen Tatverdächtigen?

Beschreibung der Person: männlich

Erscheinungsbild: arabisch

Größe: 170 cm

Geschätztes Alter: ca. 19 Jahre

Kleidung: Weste, weißes Shirt, Jeanshose und schwarze Cap

Besonderheiten: Muttermal am Ohrläppchen

Figur: schlank

Sprache: Gebrochen Deutsch

Fotos des Tatverdächtigung finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/104908

Können Sie Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes geben? Dann melden Sie sich bitte beim KK11 unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell