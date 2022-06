Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aktueller Wohnungseinbruchradar für Oberhausen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Der aktuelle Wohnungseinbruchsradar für die vergangene Woche liegt vor. Insgesamt wurden drei Taten durch Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei Oberhausen angezeigt. In einem Fall wurde eine Frau in ihren vier Wänden von zwei Tätern (männlich, weiblich) überrascht, die sich Zugang über ein offen stehendes Fenster in die Wohnung verschafft haben. Entwendet wurden zwei Golduhren, ein Portemonnaie mitsamt EC-Karte und der Hausschlüssel; danach ergriffen sie die Flucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell