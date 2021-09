Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Vermisstenfahndung nach Evelyn S. aus Oberhausen

Oberhausen (ots)

Bei der Suche nach einer vermissten Frau aus Oberhausen bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Die 50-jährige Evelyn S. wird seit dem 31.08.2021 gegen 13 Uhr vermisst. Sie verließ ihre Wohnung im Oberhausener Stadtteil Schlad mit Gepäck, ist am angegebenen Ziel jedoch nicht eingetroffen.

Die vermisste Frau hat blonde Haare, ist schlank und 1,75 m groß. Sie hat ein gepflegtes Erscheinungsbild und hat ein Phönix-Tattoo auf der linken Schulter.

Fotos der vermissten Evelyn S. können Sie hier sehen: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/oberhausen-vermisste-person

Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthalt machen? Bitte melden Sie sich an die Polizei unter der Telefonnummer: 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

