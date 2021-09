Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Radfahrer stießen zusammen - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am 16.09.2021 gegen 15:30 Uhr sind zwei Radfahrer (18/16 Jahre alt) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein beteiligtes silbernes Auto, entfernte sich mit den Insassen vom Unfallort. Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Ein silbernes Auto fuhr aus einer Grundstückseinfahrt rückwärts in Richtung Holtkampstraße. Der erste Fahrradfahrer, der auf dem dortigen Radweg fuhr, führte eine Vollbremsung durch, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Der zweite Radfahrer fuhr direkt dahinter und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr auf das Rad vor ihm auf und stürzte über den Lenker, dabei verletzte er sich leicht. Das silberne Fahrzeug entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Mehrere Zeugen waren Vorort und haben den Unfall beobachtet. Erst am nächsten Tag zeigten die Radfahrer den Unfall auf der Polizeiwache an, die Personalien der Zeugen sind nicht bekannt. Die Polizei sucht jetzt daher die Personen, die Vorort den Unfall beobachtet haben.

