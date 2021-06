Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wieder falsche Polizeibeamte am Telefon in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Heute am 22.06.2021, versuchen Betrüger erneut in Oberhausen telefonisch das Vertrauen älterer Menschen zu gewinnen und durch eine Lügengeschichte an persönliche Daten oder Wertgegenstände zu gelangen.

Heute hat ein Mann mehrere vermeintlich ältere Frauen in Oberhausen angerufen. Der oder die Täter besitzen anscheinend eine Telefonliste und rufen die Nummern an, bei denen ein älterer weiblicher Vorname gelistet ist. Der Mann gibt sich sich als Polizeibeamter aus. Angeblich warnt er vor Einbrechern und fragt nach Wertgegenständen in der Wohnung oder im Haus. Vermutlich wollen diese dann aus so genannten "Sicherheitsgründen" abgeholt werden. Fallen Sie nicht darauf herein!

Tipps der Polizei für Seniorinnen oder jemanden der Kontakt zu Seniorinnen hat und diese Information weiter geben kann:

Sprechen sie mit Unbekannten nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Wenn sie sich unsicher sind, vergewissern sie sich bei ihrer Polizei, indem sie persönlich die Nummer 110 wählen. Die Leitstelle der Polizei ist rund um die Uhr für sie erreichbar!

