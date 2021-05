Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drogenverkauf - Festnahme in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am 08.05.2021, gegen 19:00 Uhr, hat die Polizei an der unteren Marktstraße in Oberhausen einen mutmaßlichen Dealer (22) gestellt. Der Mann aus Albanien ist vorläufig festgenommen und angezeigt worden, die Ermittlungen dauern an.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann im Bereich der unteren Marktstraße anscheinend Drogen verkaufte. Er verständigte die Polizei und beschrieb die Person. Schnell eintreffende Streifenwagen überprüften mehrere Personen in der Umgebung. Ein Mann flüchtete, konnte aber kurze Zeit später festgestellt und kontrolliert werden. Sein Aussehen entsprach der Personenbeschreibung. In unmittelbarer Nähe fanden die Polizeibeamten Tütchen mit Marihuana.

