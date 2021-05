Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Betrügerische Handwerker sind unterwegs - seien Sie aufmerksam

Oberhausen (ots)

In den letzten Wochen ist es in Oberhausen mehrfach zu Vorfällen gekommen, bei denen Seniorinnen und Senioren Unbekannte in ihre Wohnung gelassen haben. In einem Fall hat sich ein Betrüger als Wasserwerker ausgegeben, in einem anderen Fall als Teppichhändler sowie als Freund des verstorbenen Ehemannes. Leider haben die Täter in allen Fällen Beute gemacht.

Eine weitere Masche, mit der Betrüger derzeit in Oberhausen hausieren gehen, ist es als Handwerker Leistungen zu überteuerten Preisen abzurechnen. Mit Flyern werden Top-Konditionen angeboten, die in der Realität entweder nicht geleistet oder anschließend völlig überteuert abgerechnet werden. Auch hier gilt es, aufmerksam zu sein. Seien Sie mißtrauisch bei Handwerkern, die ungefragt bei Ihnen anklingeln oder mit Flyern ihre Leistungen anbieten. Häufig stecken hier Betrüger dahinter. Wenn Sie einen Handwerker brauchen, recherchieren Sie im Internet oder bei Bekannten bzw. im Telefonbuch selbstständig. Hilfreich ist hier auch, sich schon vorab, bevor Sie tatsächlich einen Handwerker benötigen, die Erreichbarkeit eines seriösen Fachmanns zu notieren.

Bei Fragen nutzen Sie die kostenlose Beratung und Tipps vom Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz - Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0208/826 4511.

