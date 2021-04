Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Er hatte sich nicht unter Kontrolle

Oberhausen (ots)

Immer wieder werden auch in Oberhausen die Besitzer geparkter Autos Opfer sinnloser Zerstörungswut. Gestern (22.4.) begründete ein festgenommener Mann die von ihm abgetretenen Außenspiegel damit, dass er sich nicht unter Kontrolle habe.

Gegen 21:20 Uhr hatte ein aufmerksamer Anwohner die Polizisten per Notruf über einen "Randalierer" auf der Bebelstraße informiert. Mit einem Einkaufswagen sei der Mann dort unterwegs und trete wahllos die Außenspiegel geparkter Autos ab.

Alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen hatten sich sofort auf den Weg gemacht und sichteten die beschriebene Person schnell auf der Roonstraße. Mit seinem Einkaufswagen war der 23-jährige Tatverdächtige in Richtung Hermann-Albertz-Straße mitten auf der Fahrbahn unterwegs. Noch bevor die Streifenwagenbesatzung ihn anhalten konnten, trat er im Vorbeigehen gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos.

Die Polizisten legten dem aggressiven und offensichtlich angetrunkenen Täter aus Eigensicherungsgründen bei der Kontrolle Handfesseln an.

Während sie den Festgenommenen zu den gemeldeten und selbst gesehenen Straftaten befragten, untersuchten weitere Streifenwagenbesatzungen die geparkten Autos auf der Beebel- und Roonstraße. An insgesamt zehn Autos waren die Außenspiegel abgetreten oder stark beschädigt worden. Der Festgenommene gab zu seiner Verteidigung an, dass er regelmäßig Alkohol trinke und sich dann nicht unter Kontrolle habe. Nach eigenen Angaben halte er sich, gemeinsam mit seiner Familie, seit drei Jahren illegal in Deutschland auf.

Auf der Polizeiwache ergab ein gerichtsverwertbarer Alco-Test beim Festgenommenen eine Blutalkoholkonzentration von über 1,8 Promille. Die weitergehenden Überprüfungen seiner Personalien ließen darauf schließen, dass er sich tatsächlich illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Den Rest der Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam.

Wenn auch Ihr Fahrzeug beschädigt wurde oder Sie den Mann bei seinen Taten beobachtet haben, nehmen wir Ihre Informationen gerne telefonisch (0208 8260) oder per E-Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

