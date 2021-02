Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kia rast durch Oberhausen

Oberhausen (ots)

Automatisch geblitzt wurde ein Kia, dessen Fahrer sein Fahrzeug auf satte 92 km/h katapultierte. Gemessen wurde er am gestern am 25.02.2021, gegen 16:30 Uhr auf der Buschhausener Straße in Höhe der Katharinenstraße in Richtung Norden. Den Mann erwartet nun Post. Nach Abzug der Toleranzen bleiben eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 89 km/h, das bedeutet ein einmonatiges Fahrverbot, 2 Punkte und ein Bußgeld von 160 EUR.

