Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Versuchtes Tötungsdelikt mit Schussabgabe

Oberhausen (ots)

Am Dienstagabend (23.02.) hat ein 33-jähriger Mann mit einer Schussverletzung ein Krankenhaus aufgesucht. Daraufhin wurde umgehend die Polizei informiert, die sofort ihre Ermittlungen aufnahm. Als dringend tatverdächtig ermittelten die Beamten einen 53-jährigen Oberhausener. Dieser wurde heute früh (24.02.) von Spezialeinsatzkräften festgenommen und ins Polizeigewahrsam Oberhausen gebracht. Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat, die in Oberhausen stattgefunden hat, als versuchtes Tötungsdelikt - das Opfer befindet sich nicht in Lebensgefahr. Der tatverdächtige Oberhausener wird morgen früh dem Haftrichter vorgeführt.

