POL-OB: Roller umgekippt und Autos beschädigt - Randalierer festgenommen

Laut grölend zogen am frühen Sonntagmorgen (14.2.) drei Randalierer über die Gustavstraße und schlugen dabei auf geparkte Autos. Als sie vor einem Mehrfamilienhaus einen Roller in einen anderen stießen, wurde ein wachsamer Zeuge aufmerksam und informierte per Notruf 110 sofort die Polizei.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten schnell nach den Tätern und trafen sie schon kurze Zeit später auf der Kreuzung Hansastraße / Buschhausener Straße an.

Ein 19-jähriger Oberhausener tat sich durch seine ausgeprägte Gestik besonders hervor. Als der offensichtlich stark alkoholisierte die Polizisten erkannt hatte, ging er mit wedelnden Armen auf sie zu und begann plötzlich seine zwei Jacken und eine seiner zwei getragenen Jogginghosen auszuziehen.

Seine 20- und 21-jährigen Begleiter verhielten sich eher passiv und machten zu den Tatvorwürfen keine Angaben.

Für den 19-Jährigen endete die Tour mit seinen Kumpanen zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam. Nach seiner Ausnüchterung konnte er dann im Laufe des Tages seinen Weg fortsetzen.

Für seine Taten wird sich das Trio demnächst verantworten müssen.

