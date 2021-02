Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

Wohnungseinbrecher werden wieder aktiver! Wachsame Nachbarn in Oberhausen gefragt!

Die Wohnungseinbrecher sind in den vergangenen Wochen ganz sicher auch durch die pandemiebedingt eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten ausgebremst worden. Das hatte mit dazu beigetragen, dass in Oberhausen ungewöhnlich wenige Wohnungseinbrüche angezeigt worden sind.

Wie befürchtet "arrangieren" sich die Kriminellen aber langsam mit den Umständen und werden wieder aktiver.

An einem Mehrfamilienhaus auf der Dorstener Straße hebelten Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (9./10.2.) zunächst die geschlossene Haustür auf und gelangten so in das Treppenhaus. Dann machten sie sich an der Tür einer Wohnung im Erdgeschoß zu schaffen, in der die Mieter schliefen.

Der oder die Täter befanden sich bereits in der Wohnung, als ein Bewohner aufwachte. Sofort flüchteten sie und blieben unerkannt.

In der vergangenen Woche scheiterten in Oberhausen drei der insgesamt sechs angezeigten Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn.

Wachsame Nachbarn und technisch gut gesicherte Häuser sind nach wie vor die wichtigsten Bausteine in unserem erfolgreichen Kampf gegen Wohnungseinbrecher und jetzt wichtiger denn je.

Polizisten brauchen die Augen und Ohren aller Oberhausener und Oberhausenerinnen und appellieren:

## teilen Sie uns Ihre verdächtigen Wahrnehmungen sofort über Notruf 110 mit

## sichern Sie Ihre 4-Wände und

## lassen Sie keine Fremden in das Treppenhaus

Streifenwagen und Zivilfahnder sind aber auch rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs.

Bitte unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

Wir kommen dann sofort und klären das - VERSPROCHEN!

