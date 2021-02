POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

Der Trend setzt sich ungebrochen fort - Im Vergleich zu den vergangenen Monaten und Jahren werden in Oberhausen derzeit extrem wenige Wohnungseinbrüche angezeigt.

In der vergangenen Woche scheiterte in Oberhausen einer der insgesamt zwei angezeigten Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn.

Technisch gut gesicherte Häuser sowie wachsame Nachbarn sind nach wie vor die wichtigsten Bausteine in unserem erfolgreichen Kampf gegen Wohnungseinbrecher.

## Verdächtige Wahrnehmungen sofort per Notruf 110 melden

## eigen 4-Wände sichern

## Fremde nicht unkontrolliert ins Treppenhaus lassen

Streifenwagen und Zivilfahnder sind rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs und brauchen Ihre Augen und Ohren.

Bitte unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

Wir kommen dann sofort und klären das - VERSPROCHEN!

