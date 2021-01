Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Emmericher Straße und Dieselstraße - Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Oberhausen (ots)

Die Ermittler vom Verkehrskommissariat suchen Zeugen, die Hinweise zu zwei Unfallfluchten am Wochenende geben können.

Emmericher Straße 177

Sonntag (17.1.), 09:10 Uhr

Eine 27-jährige Dinslakenerin war in ihrem grauen Ford auf der Emmericher Straße in Richtung Dinslaken unterwegs. Kurz hinter einer dortigen Baustelle setzte plötzlich ein schwarzer VW-Kombi mit OB-Kennzeichen zum Überholen an. Als der Autofahrer etwa auf gleicher Höhe mit dem Ford war, bog aus dem Dännenkamp ein entgenkommendes Fahrzeug auf die Emmericher Straße ein.

Der VW-Fahrer zog unvermittelt scharf nach rechts, um nicht mit dem Entgegenkommenden zusammenzustoßen. Die Ford-Fahrerin musste durch diese Verkehrsgefährdung nun selbst stark nach rechts ausweichen, um einen Unfall mit dem VW-Fahrer zu verhindern.

Bei ihrem Ausweichmanöver überfuhr sie einen Leitpfosten und stieß gegen einen Baum.

Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt. An ihrem Ford entstand Sachschaden aber ein Schaden in Höhe von etwa 1500 EUR.

Die beiden anderen Fahrzeugführer setzten ihre Fahrt fort.

## Können Sie Hinweise auf den Unfallverursacher (VW-Kombi) geben?

## Kennen Sie den Abstellort des flüchtigen schwarzen VW-Kombi?

## Haben Sie Hinweise auf das Kennzeichen des Unfallflüchtigen?

Die Ermittler bitten auch den Zeugen (aus Dännenkamp kommend) sich zu melden!

Dieselstraße / Alstadener Straße

Samstag (16.1.), 23:30 Uhr - Sonntag (17.1.), 01:05 Uhr

Wenige Stunden zuvor wurde einem BMW-Fahrer die schneeglatte Alstadener Straße zum Verhängnis. Beim Abbiegen in die Dieselstraße rutschte der BMW in einen geparkten Renault Twingo und schob ihn in einen ebenfalls geparkten Kia Sportage.

Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 5.500 EUR zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher.

Die Untersuchung der Unfallspuren ergab, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen schwarzen 5er-BMW E60/E61, Baujahr vermutlich 2003-2010, handeln muss. Der Wagen ist vorne rechts beschädigt.

## Können Sie Hinweise auf den Unfallverursacher (BMW) geben?

## Kennen Sie den Abstellort des flüchtigen schwarzen 5er-BMW?

## Haben Sie Hinweise auf das Kennzeichen des Flüchtigen?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

