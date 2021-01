Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsschild an der Vestischen Straße in Oberhausen komplett umgefahren - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am Sonntag, den 17.01.2021 hat ein Zeuge eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Er hatte festgestellt, dass an der Vestischen Straße in Höhe der Hausnummer 244 das Vorfahrtsstraßenschild (VZ 306) vollständig aus der Verankerung gerissen worden war. Es gibt keinerlei Hinweise auf die Tatzeit oder mögliche Tatverdächtige. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

