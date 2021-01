Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polo röhrte ohrenbetäubend laut

Oberhausen (ots)

In der Zeit von Montag, dem 11.01.2021 gegen 19:00 Uhr und dem 13.01.2021 gegen 16:00 Uhr ist ein Katalysator eines VW Polo in Oberhausen an der Brücktorstraße entwendet worden. Zeugen melden sich bitte unter 0208 826-0 beim Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen oder per mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Der Fahrer hatte das Fahrzeug dort am Montag abgestellt. Als er am Mittwoch losfuhr röhrte das Fahrzeug ohrenbetäubend laut. Er fuhr in die Werkstatt und ließ das Fahrzeug untersuchen. Die Werkstatt stellte fest, dass an-scheinend der Katalysator entwendet wurde. Der Mann erstattete Anzeige wegen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell