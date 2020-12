Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Spaziergänger schwer verletzt

OberhausenOberhausen (ots)

Ein Spaziergang endete für einen 62-jährigen Oberhausener am ersten Weihnachtstag (25.12.) mit einem Krankenhausaufenthalt. Der Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Hund auf der Essener Straße spazieren, als er plötzlich von einem Fahrzeug, das aus einem Verbindungsweg zwischen dem Annemarie-Renger-Weg und der Essener Straße kam, angefahren worden ist. Der 30-jährige BMW-Fahrer hielt sofort an und leistete Erste-Hilfe. Eine Zeugin berichtete, dass bei dem Unfall auch der Hund des Mannes verletzt worden sei. Dieser sei zunächst zu seinem Herrchen, dann aber in Richtung eines Waldstückes davongelaufen. Zwischenzeitlich ist der Hund aber aufgefunden und tierärztlich versorgt worden. Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

