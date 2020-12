Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mit Haftbefehl gesucht - von Zivilfahndern festgenommen

OberhausenOberhausen (ots)

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Polizei Oberhausen sind die Zivilfahnder vom Einsatztrupp Kriminalität (ET-K-) ständig in den Oberhausener Stadtteilen unterwegs. Dabei fahnden sie, auf den ersten Blick nicht sofort als Polizeibeamte erkennbar, nach Kriminellen und gesuchten Straftätern.

Die Fahnder wissen ganz genau, wer in Oberhausen derzeit von den Staatsanwaltschaften oder Gerichten gesucht wird und wo sowie bei wem sich die Gesuchten möglicherweise aufhalten könnten.

Mit ihrer professionellen und konsequenten Herangehensweise spüren die Zivilfahnder regelmäßig Verdächtige auf oder sichern Beweise, die für Ermittler in Kriminalkommissariaten zur Aufklärung angezeigter Straftaten von großem Nutzen sind.

Gestern (10.12.) identifizierten sie auf der Gustavstraße einen 42-jährigen Deutschen, der mit einem U-Haftbefehl gesucht wurde. Unmittelbar nach der Festnahme fanden sie bei seiner Durchsuchung neben illegalen Substanzen auch einen Autoschlüssel, der sofort ihr Interesse geweckt hatte.

Der Oberhausener war bereits zahlreiche Male im Zusammenhang mit der Begehung von Urkundenfälschungsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Dabei waren immer wieder gestohlene oder gefälschte Kennzeichen an nicht zugelassene Autos angebracht worden, um so den Anschein einer legalen Zulassung zu erwecken.

Als die Fahnder sich den Wagen genauer ansahen, fanden sie schnell heraus, dass auch dessen Kennzeichen ursprünglich nicht zu dem Opel gehörten und bereits als gestohlen gemeldet waren. Wie erwartet war der Opel Vectra nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen.

Der Festgenommene behauptete zwar, dass er die Kennzeichen in einer Tiefgarage aufgefunden und dann an sein Fahrzeug angebracht hatte. Er ließ aber offen, ob die "gefundenen" Kennzeichen zu diesem Zeitpunkt noch fest mit einem Auto verbunden waren und er dann selbst Hand angelegt hatte.

Sein Auto, die gestohlenen Kennzeichen und die illegalen Betäubungsmittel stellten die Polizisten sicher. Den Oberhausener transportierten sie in eine Haftanstalt.

