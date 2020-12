Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verdacht des räuberischen Diebstahls - Tatverdächtige scheitert an wehrhaften Mitarbeiterinnen

OberhausenOberhausen (ots)

Dieser Plan war nicht besonders gut durchdacht und scheiterte zusätzlich noch an zwei resoluten Mitarbeiterinnen. Eine 24-jährige steht im Verdacht am gestrigen Dienstag (08.12.), gegen 19 Uhr, die Absicht gehabt zu haben, in einem Lebensmitteldiscounter Beute zu machen. Ihr wird vorgeworfen, eine große Tabakdose in ihrer Handtasche verstaut zu haben. Dabei ahnte sie nicht, dass eine Verkäuferin bereits auf sie aufmerksam geworden war. Als die Frau den Laden wieder verlassen wollte, wurde sie von zwei Mitarbeiterinnen aufgehalten. An der Tür wartete jedoch ein ebenfalls 24-jähriger Mann, der versucht haben soll, seine mutmaßliche Komplizin mit Schlägen und Tritten zu befreien. Die Mitarbeiterinnen blieben glücklicherweise unverletzt. Als ein weiterer Zeuge dazukam, der den resoluten Frauen helfen wollte, sah der tatverdächtige Mann seine Chancen schwinden. Deshalb soll er seine mutmaßliche Komplizin lautstark aufgefordert haben, ihm die Tasche mit der Beute zuzuwerfen, was diese auch tat. Dann nahm der Mann Reißaus, ohne sich noch weiter um seine mutmaßliche Komplizin zu kümmern. Der Fluchtplan scheiterte allerdings daran, dass eine Streifenwagenbesatzung schon kurz darauf zur Adresse der Beschuldigten fuhr. Und siehe da: Seelenruhig saß der Mann in der Wohnung der Tatverdächtigen. Er gab an, den Tabak bereits verkauft und von dem erhaltenen Geld Betäubungsmittel gekauft zu haben. Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Sie werden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen räuberischen Diebstahls dem Haftrichter am Amtsgericht in Oberhausen vorgeführt.

