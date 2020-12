Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Illegales Glücksspiel - weitere Hinweise erhalten

OberhausenOberhausen (ots)

Erst gestern (2.12.) berichteten wir über genervte Anwohner, die Polizisten Hinweise auf illegale Glücksspielaktivitäten in ihrer Nachbarschaft gaben und riefen dazu auf, bei verdächtigen Wahrnehmungen auch zukünftig sofort die Polizei zu informieren.

Am selben Tag, kurz vor Mitternacht, erhielten die Polizisten erneut Hinweise, die diesmal ein Café auf der Friedrich-Karl-Straße betrafen. Auch dort werde illegales Glücksspiel veranstaltet.

Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen rückten die Polizisten an und trafen in dem mit einer Außenkamera videoüberwachten Objekt die Betreiberin, eine 32-jährige Gelsenkirchenerin, einen 42-jährigen Essener und einen 48-jährigen Oberhausener an.

In dem Café deuteten insgesamt sieben betriebsbereite, aber ausgeschaltete Glücksspielautomaten, die immer noch "Betriebstemperatur" hatten, Aufzeichnungen und andere Indizien auf eine illegale Veranstaltung hin.

Eine schlüssige Erklärung für die Zusammenkunft der Personen in dem Café und die dort vorgefundenen Glücksspielautomaten konnten die Gelsenkirchenerin und ihre Gäste nicht wirklich liefern, so dass die Polizisten alle Automaten, zusammen mit weiteren Beweismitteln sicherstellten.

Die Café-Betreiberin wird sich wegen des Verdachts auf unerlaubte Veranstaltung eines Glücksspiels und Verstoß nach der Abgabenordnung in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Gegen sie und ihre Gäste wurden ebenfalls Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung eingeleitet.

Polizisten werden auch weiterhin konsequent Hinweisen auf illegale Aktivitäten in ihrem Viertel nachgehen!

Rufen Sie sofort per Notruf 110 Hilfe, wenn Sie verdächtige Wahrnehmungen machen!

Wir kommen schnell und klären das!

