Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Jacke geraubt - Polizei sucht Zeugen!

OberhausenOberhausen (ots)

Am Sonntagabend (29.11.) ist ein 17-jähriger auf dem Holtener Mühlenweg in Oberhausen-Holten überfallen worden. Er wurde von vier Jugendlichen angesprochen und festgehalten - anschließend haben die Täter ihm seine schwarze Wellensteyn-Jacke ausgezogen und diese mitgenommen. Sie flüchteten in Richtung Holtener Markplatz. Die Beschreibung der Täter: "deutsches Aussehen", ca. 15-18 Jahre alt, zwischen 1,80-1,90 Meter groß. Alle trugen schwarze Jacken von Wellensteyn, zwei von ihnen zudem eine schwarze Jogginghose, einer von ihnen trug weiße Nike Air Max-Turnschuhe.

Können Sie Hinweise zur Tat geben oder ist Ihnen die Identität der Täter bekannt? Dann melden Sie sich bitte beim KK12 unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

