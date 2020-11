Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Elf Wohnungseinbrüche angezeigt - davon drei gescheitert

OberhausenOberhausen (ots)

In der vergangenen Woche haben Oberhausener ihre Polizei in elf Fällen nach einem Wohnungseinbruch alarmiert. In je zwei Fällen griffen die reisenden Einbrecherbanden Reihen- oder Einfamilienhäuser an, überwiegend (sieben Fälle) suchten sie sich aber Mehrfamilienhäuser aus.

Nur in drei Fällen gelang den Tätern das Eindringen in Wohnungen nicht, weil Türen und Fenster gut gesichert oder Nachbarn wachsam waren.

Achtung! Die Kriminellen sind jetzt schon in den frühen Morgen- und Tagesstunden unterwegs.

Unsere Polizeispezialisten (0208 826 4511) informieren Sie kostenlos bei über technische Sicherungsmöglichkeiten ihrer 4-Wände.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt mit dem Förderprogramm 159 "Einbruchschutz", gezielt Einzelmaßnahmen zum Schutz gegen Wohnungseinbruch. Weitere Informationen finden Sie auf der KfW-Internetseite.

Zur Bekämpfung der Einbrecherbanden brauchen wir unbedingt Ihre Augen und Ohren und tatkräftige Unterstützung!

Entdecken Sie Verdächtige in Ihrem Viertel, dann sprechen Sie sie nicht an!

Rufen Sie schnell über Notruf-110 Unterstützung!

Beobachten Sie weiter und informieren unsere Kollegen weiter über Telefon!

Wir kommen sofort und klären das - VERSPROCHEN!

