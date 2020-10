Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Oberhausen-Lirich

OberhausenOberhausen (ots)

Am Samstagvormittag gegen 09.30 Uhr befuhr ein 44-jähriger Oberhausener mit seinem PKW die Bebelstraße in Richtung Alstaden. Zur gleichen Zeit fuhr ein 18-jähriger Oberhausener auf der Bebelstraße in Richtung Concordiastraße und beabsichtigte nach links auf die Straße Am Förderturm abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW und stieß im Kreuzungsbereich mit diesem zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden schwer (aber nicht lebensgefährlich) verletzt und mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus verbracht, wo sie zur stationären Behandlung verblieben. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden, die Sachschadenshöhe wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Bebelstraße gesperrt. (Ste)

