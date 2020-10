Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Siebenjähriges Kind angefahren

Oberhausen (ots)

Ein Familienausflug am Sonntag (25.10) endete für ein siebenjähriges Kind auf sehr unangenehme Weise. Das Kind war gegen 17 Uhr mit seiner Familie unterwegs und überquerte mit seinem Fahrrad eine Ampel auf der Mülheimer Straße. Gleichzeitig bog ein 29-jähriger Autofahrer links von der Ludwigstraße in die Mülheimer Straße ab und übersah den Jungen - es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus transportiert.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in der dunklen Jahreszeit besonders umsichtig und rücksichtsvoll zu fahren. Das bedeutet auch die Geschwindigkeit an die Straßen- und Witterungsverhältnisse anzupassen. Fußgänger und Radfahrer sollten möglichst helle bzw. reflektierende Kleidung tragen, um möglichst früh gesehen zu werden.

