Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Alkohol am Steuer - PKW kollidiert mit Radfahrer

Oberhausen (ots)

Am 23.10.2020 gegen 19.40 Uhr befuhr ein 77-jähriger Fahrradfahrer aus Mülheim an der Ruhr den Radweg der Tannenbergstraße in Richtung Gerichtsstraße. Er beabsichtigte, die Schwartzstraße im Bereich der Fußgänger- und Radfahrerampel zu überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 32-jähriger Oberhausener mit seinem PKW auf der Gerichtsstraße in Richtung Tannenbergstraße und bog nach links in die Schwartzstraße ab. Hierbei übersah er den Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise auf Alkoholkonsum beim PKW-Fahrer. Ein Alkoholvortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. (Ste)

