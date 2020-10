Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Autoscheiben eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Eine Serie von Diebstählen aus geparkten Pkw beschäftigt seit einiger Zeit die Ermittler vom KK22. Im gesamten Innenstadtbereich haben Kriminelle in den vergangenen Wochen Autoscheiben eingeschlagen, um so an die Gegenstände in den Fahrzeuginnenräumen zu gelangen.

Allein in der Nacht von Montag auf Dienstag (19./20.10.) wurden Taten am Lickenberg und Franzenkamp, sowie der Mühlheimer Straße, Roonstraße, Theresenstraße, Friedenstraße, Friedrich-Karl-Straße /Helmholtzstraße, Altenberger Straße und Lohstraße angezeigt.

Jetzt suchen die Ermittler vom KK22 Zeugen und wollen daher wissen:

Haben Sie an den Tatorten verdächtige Personen beobachtet?

Können Sie Hinweise auf den oder die Verursacher geben?

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich telefonisch (0208 8260) oder mit einer Email (poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de) beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell