Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer - Oberhausener Polizei kontrolliert konsequent

Oberhausen (ots)

Am 03.10.2020 gegen 00:30 Uhr ist in Oberhausen Klosterhardt ein Autofahrer (38) an der Teutoburger Straße kontrolliert worden. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Eine Blutprobe wurde entnommen, Anzeige erstattet und die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls gegen 00:30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen Autofahrer (29), der zunächst an einer Ampel an der Konrad-Adenauer-Allee erst nicht los- und dann allerdings sehr ruckartig anfuhr. Bei einer Kontrolle nahmen die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch wahr. Da der Autofahrer einen Alkoholtest ablehnte, wurde eine Blutprobe angeordnet. Anzeige wurde erstattet und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 12:30 Uhr fiel einer Oberhausener Polizeistreife ein Mann (54) auf, der mit seinem Auto teilweise auf der Gegenspur der Arminstraße in Osterfeld fuhr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen, Anzeige erstattet und die Weiterfahrt untersagt.

