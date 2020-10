Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar

In der Woche vom 25.09. bis 01.10.2020 wurden insgesamt neun Wohnungseinbrüche angezeigt. In vier Fällen blieb es beim Versuch. Bei einem Einbruch legte ein Täter eine Metallleiter an die Wand eines Mehrfamilienhauses, kletterte diese hinauf und verschaffte sich Zugang zur Wohnung über ein Fenster. Er durchwühlte diverse Räume in der Wohnung und flüchtete anschließend mit seiner Beute.

In einem anderen Fall meldeten sich aufmerksame Nachbarn bei der Polizei mit dem Hinweis, dass jemand in die Wohnung eines Nachbarn, der verreist war, eingebrochen sein könnte. Die Polizei konnte zwar niemanden mehr antreffen, dennoch appellieren wir an die Bürgerinnen und Bürger bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 110 anzurufen!

