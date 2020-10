Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mädchen bei Unfall in Oberhausen leicht verletzt

Oberhausen (ots)

Am Donnerstag, 01.10.2020 gegen 07:00 Uhr ist es auf der Bahnstraße an der Ecke Drostenkampfstraße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten (10) Kind gekommen.

Ein Autofahrer (18) stand auf der Bahnstraße in Oberhausen Sterkrade an einer Ampel. Als die Ampel umsprang fuhr er los und touchierte dabei ein Mädchen, das die Straße überqueren wollte. Das Mädchen wurde leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung durch einen Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht.

