Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizeibehörde in Oberhausen heißt acht neue Regierungsbeschäftigte und zwei Verwaltungsbeamte willkommen

Oberhausen (ots)

Am 1. September 2020 wurden 22 frisch gebackene Polizeikommissare und Polizeikommissarinnen in Oberhausen begrüßt. Seit Beginn des Jahres 2020 wurden außerdem acht Regierungsbeschäftigte sowie zwei Verwaltungsbeamte eingestellt. Sie verstärken unter anderem den Bereich der digitalen Asservate, das Liegenschaftsmanagement sowie Disziplinarangelegenheiten und Waffenrecht. Zwei Mitarbeiter wurden zur Unterstützung für die technische Ermittlungsunterstützung für den Bereich Kinderpornografie/sexuellen Missbrauch eingestellt. Das qualifizierte Personal wird in den Bereichen eingesetzt, in denen nicht zwingend Polizeivollzugsbeamte notwendig sind. "Denn das Hauptziel muss die Stärkung der polizeilichen Arbeit sein, insbesondere der Kriminalitätsbekämpfung", so Polizeipräsident Alexander Dierselhuis. "Für mehr Sicherheit in Oberhausen."

