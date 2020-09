Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am 28.09.2020 gegen 20:30 Uhr sind drei Jugendliche im Bereich Altmarkt mit einem Messer bedroht worden. Das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen sucht Zeuginnen oder Zeugen unter 0208 826-0 oder pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Drei Jugendliche (zwei Jungs, ein Mädchen, alle 16) aus Voerde waren in der Oberhausener Innenstadt unterwegs. Am Altmarkt wurden sie von zwei unbekannten Jungen angesprochen und nach Geld gefragt. Einer der Unbekannten drohte mit einem Messer. Die Jugendlichen gingen weiter in Richtung Elsässer Straße. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Friedrich-Karl-Straße.

Beschreibung: 1. Person

- männlich - 14 - 16 Jahre - 170cm - dunkler Teint / dunkelhäutig - schwarze Jacke - schwarze Hose - kurze dunkle Haare - Brille

2. Person

- männlich - 14 Jahre - weiße Jacke

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell