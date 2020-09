Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei Oberhausen warnt: Gaunerzinken in Oberhausen aufgetaucht

Oberhausen (ots)

Es besteht der Verdacht, dass eine Haustür eines Mehrfamilienhauses in Oberhausen Mitte mit einem Gaunerzinken markiert worden ist. An der Tür, sowie an einer Wohnungstür, fanden sich auch Einbruchsspuren. Zu einem vollendeten Einbruch in eine Wohnung ist es allerdings nicht gekommen.

Aufgrund der bemerkten Spuren haben Bewohner ein Markierungskreuz an der Tür entdeckt. Es könnte sich um einen Gaunerzinken handeln.

Tipps: Falls Sie etwas ähnliches bemerken, rufen sie die Polizei unter 110. Zur Einbruchssicherung empfehlen wir unseren technischen Berater im Kriminalkommissariat Prävention Opferschutz, der wichtige allgemeine Tipps bis hin zu baulichen Empfehlungen geben kann. Kontakt unter 0208 826-4511

