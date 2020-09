Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gemeinsame Durchsuchungsmaßnahmen von Polizei Oberhausen, Hauptzollamt Duisburg und Steuerfahndung sowie der Staatsanwaltschaft Duisburg

Oberhausen (ots)

Mit einem starken Kräfteaufgebot führten Polizei Oberhausen, Hauptzollamt Duisburg, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft Duisburg am Montagabend (14.09.) sowie am Dienstagmorgen (15.09.) im Rahmen von behördenübergreifenden Strukturermittlungen Durchsuchungsmaßnahmen in Oberhausen sowie in weiteren Städten durch.

Die Durchsuchungen fanden im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Glückspiels und damit einhergehender weiterer Delikte statt. Bereits in der Nacht von Montag (14.09.) auf Dienstag (15.09.) durchsuchten die Beamten insgesamt 28 Objekte. 25 Objekte befanden sich hierbei in Oberhausen, die restlichen in Essen, Duisburg, sowie in Voerde. Am Dienstagmorgen wurden außerdem noch fünf weitere Objekte in Oberhausen, Essen, Mülheim und Bottrop durchsucht.

Es wird am späten Vormittag nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell