POL-OB: Einladung der Medienvertreterinnen und Medienvertreter Rektionstest lockt Interessierte - Verkehrsprävention bleibt notwendig - Polizei Oberhausen informiert am Mittwoch in Schmachtendorf

angesichts von über 700 Verunglückten (Verletzten) im Oberhausener Straßenverkehr in 2019 sind Kontrollen und Präventionsmaßnahmen auf jedem Fall notwendig. Am Mittwoch, den 16.09.2020 finden zusätzlich zu den normalen Verkehrskontrollen auch Sonderkontrollen statt und in Schmachtendorf bauen die Verkehrssicherheitsberater einen Infostand zum Thema Verkehrssicherheit auf. Unter anderem kann dort am Markt, direkt vor der Außenstelle des Bezirksdienstes ein kostenloser Reaktionstest gemacht werden.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen um 14:00 Uhr den Infostand zu einem Gesprächs- und Fototermin zu besuchen. Bei Interesse kann anschließend (gegen 14:30 Uhr) auch eine aktive polizeiliche Kontrollstelle aufgesucht werden.

Anmeldungen werden gerne unter 0208 826-2222 oder pressestelle.oberhausen@pollizei.nrw.de entgegen genommen.

