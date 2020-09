Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Cannabisfund bei Radfahrer

Oberhausen (ots)

Am 14.09.2020, gegen 01:00 Uhr, hat eine Polizeistreife während einer Kontrolle Marihuana bei einem Radfahrer (18) gefunden. Die Rauschmittel wurden sichergestellt und Anzeige erstattet.

Ein Fahrradfahrer fuhr mit seinem Fahrrad ohne Beleuchtung auf der Schwartzstraße in Richtung Mülheimer Straße. Polizeibeamte sprachen den Fahrer daraufhin an. Dieser lachte und fuhr weiter, dabei sahen die Beamten, dass der Radfahrer etwas in ein Gebüsch warf. Auf der Schwartzstraße in Höhe der Grillostraße konnte er angehalten und kontrolliert werden. Bei einer Durchsuchung wurden fünf Druckverschlusstütchen mit Cannabis festgestellt werden. Bei einer Suche in der Nähe wurde auch der weggeworfene Gegenstand gefunden, ein weiteres Druckverschlusstütchen mit Cannabis.

