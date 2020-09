Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Vier Kilogramm Heroin im Auto versteckt - Festnahme

Oberhausen (ots)

In einem Jeep Grand Cherokee schmuggelte am Mittwochnachmittag (26.8.) eine 37-jährige mutmaßliche Drogenkurierin aus den Niederlanden nach Deutschland. Eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Düsseldorf wurde stutzig, da nach polizeilichen Erkenntnissen das Auto in der Vergangenheit bereits für Drogenkurierfahrten genutzt worden war.

Die Polizisten hefteten sich der Fahrerin an die Fersen und hielten sie schließlich auf dem Gelände der alten Autobahnpolizeiwache Oberhausen an.

Während der Kontrolle zitterten ihre Hände zunächst, anschließend wirkte sie auf die Polizisten allerdings sehr gefasst. Sie gab an, geschäftlich in den Niederlanden unterwegs gewesen zu sein. Mit der Ruhe war es allerdings schlagartig vorbei, als der Diensthundeführer eintraf. Der Rauschgiftspürhund schlug auch prompt auf die Drogen an.

Die Abdeckung des Fahrzeugs war manipuliert worden - in einem Versteck in der Fahrzeugverkleidung fanden die Beamten insgesamt vier Kilogramm Heroin. Die Drogenfahnder vom Oberhausener Kriminalkommissariat 12 nahmen daraufhin in enger Abstimmung mit ihren niederländischen Kollegen die umfangreichen Ermittlungen auf.

Die Tatverdächtige, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde ins Polizeigewahrsam verbracht und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Haftrichter vorgeführt.

Der Richter ordnete Untersuchungshaft an. Bei einer etwaigen Verurteilung erwartet sie für die illegale Einfuhr dieser Menge an Heroin eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren.

