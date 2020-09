Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mädchen am 31.08. gegen 18:00 Uhr an der Weißensteinstraße bei Unfall verletzt

Oberhausen (ots)

Am 31.08.2020, gegen 18:00 Uhr ist ein Mädchen (13) auf einem Fahrrad bei einem Unfall auf der Wei-ßensteinstraße in Oberhausen verletzt worden. Die/der beteiligte Autofahrer/in hat den Unfall möglicher-weise nicht bemerkt und hat sich ohne Angaben zu machen vom Unfallort entfernt. Der Fahrer möge sich bitte melden. Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen sucht auch dringend weitere Zeu-gen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Das Mädchen fuhr mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Weißensteinstraße in Richtung Bahnstraße. Am Ende des abgesperrten Bereiches der dortigen Baustelle gab sie Handzeichen und fuhr auf die Fahr-bahn. Dabei wurde sie seitlich von einem Auto touchiert, es soll sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen der Feuerwehr behandelte sie vor Ort, anschließend wollte sie sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

