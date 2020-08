Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raub am Sterkrader Bahnhof

Oberhausen (ots)

Am 27.08.2020 gegen 20:00 Uhr ist ein Mann (19) in Sterkrade an der Ostrampe angegriffen und beraubt worden. Wer Angaben zu diesem Vorfall machen kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Der junge Mann wurde im Bereich des Sterkrader Bahnhofs von einer Personengruppe (circa 10 männliche Personen) beobachtet. An der Haltestelle des Bahnhofs am Kiosk wurde er von einem der Männer angegriffen. Der Angreifer forderte ihn auf mitzugehen. Er riss sich zunächst los und wurde geschlagen. Dabei raubt der Mann die hochwertigen Kopfhörer des Heranwachsenden. Nachdem der Täter von zwei Personen aufgehalten wurde, entfernte sich der junge Mann in Richtung eines Discounters. Die unbekannten Personen fuhren mit einem Bus der Linie 952 in Richtung Everslohstraße.

Beschreibung des Täters:

- männlich, 16-18 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, 185-190 cm groß, normale Statur, kurze, dunkle Haare, auffallend dicke Augenbrauen, Bart, graue Sweatshirtjacke, dunkelblaue Jeans

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell